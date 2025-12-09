Рязанцы пожаловались на неработающий фонарь на улице Карла Маркса
Рязанцы пожаловались на неработающие фонари. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». Местные жители уточняют, что с проблемой столкнулись на улице Карла Маркса. «Вот такой свет по улице Карла Маркса, где 22 общежитие, и 24 дом дальше вообще молчу», — пишут очевидцы.
