Rutube обогнал YouTube по количеству зрителей в день

Дневная аудитория Rutube впервые превысила аналогичный показатель YouTube. Об этом сообщает пресс-служба видеохостинга со ссылкой на данные Mediascope. По состоянию на 6 декабря, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube — 22,3 млн человек.

Напомним, ранее время пользователей в Rutube увеличилось в четыре раза. Связано это было с замедлением YouTube.