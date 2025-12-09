Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 439
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 393
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 249
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 960
Россиянам рассказали о прогнозах повышение МРОТ до 60 тысяч рублей
В условиях экономической нестабильности в России серьезное повышение МРОТ в ближайшее время невозможно, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, резкий рост МРОТ может подтолкнуть бизнес в теневой сектор, так как работодатели не готовы платить зарплаты в 40-60 тысяч рублей. Повышение МРОТ зависит от значительного роста экономики и в ближайшие годы маловероятно. При этом работники бюджетных организаций уже получают больше МРОТ, поэтому изменение показателя не сильно повлияет на бюджет.

В условиях текущей экономической нестабильности в России серьезное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не представляется возможным в ближайшей перспективе. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью изданию «Абзац».

По словам эксперта, бизнес сейчас находится в тяжелом положении, и резкое увеличение МРОТ может привести к уходу предприятий в теневую экономику. Он отметил, что работодатели не готовы платить зарплаты в размере 40-60 тысяч рублей, так как это может усугубить и без того сложную ситуацию в экономике.

Беляев также подчеркнул, что перспективы повышения МРОТ не видны в ближайшие несколько лет и зависят от значительного роста экономики страны. В то же время он добавил, что работники бюджетных организаций уже сейчас получают больше установленного МРОТ, поэтому изменение этого показателя не окажет существенного влияния на государственный бюджет.