Россиянам рассказали о прогнозах повышение МРОТ до 60 тысяч рублей

В условиях экономической нестабильности в России серьезное повышение МРОТ в ближайшее время невозможно, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, резкий рост МРОТ может подтолкнуть бизнес в теневой сектор, так как работодатели не готовы платить зарплаты в 40-60 тысяч рублей. Повышение МРОТ зависит от значительного роста экономики и в ближайшие годы маловероятно. При этом работники бюджетных организаций уже получают больше МРОТ, поэтому изменение показателя не сильно повлияет на бюджет.

В условиях текущей экономической нестабильности в России серьезное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не представляется возможным в ближайшей перспективе. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью изданию «Абзац».

По словам эксперта, бизнес сейчас находится в тяжелом положении, и резкое увеличение МРОТ может привести к уходу предприятий в теневую экономику. Он отметил, что работодатели не готовы платить зарплаты в размере 40-60 тысяч рублей, так как это может усугубить и без того сложную ситуацию в экономике.

Беляев также подчеркнул, что перспективы повышения МРОТ не видны в ближайшие несколько лет и зависят от значительного роста экономики страны. В то же время он добавил, что работники бюджетных организаций уже сейчас получают больше установленного МРОТ, поэтому изменение этого показателя не окажет существенного влияния на государственный бюджет.