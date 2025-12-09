Россиян предупредили о мощной магнитной буре в ближайшие часы

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о ярких искрах, зафиксированных на Солнце, передает Абзац. Эти явления предшествуют ожидаемой магнитной буре, которая должна начаться на Земле в ближайшие часы. Несмотря на то, что по прогнозу буря уже должна была начаться, ее проявления задерживаются. Геомагнитный график демонстрирует необычное затишье, что может свидетельствовать о подготовке к мощному событию. Накануне на Солнце произошла сильнейшая вспышка уровня X, которая продолжалась около 15 минут и имела импульсный характер.

Согласно прогнозам, в период с 9 по 10 декабря на Земле ожидаются магнитные бури, вызванные фронтальным ударом потока звездной плазмы. Ученые призывают быть внимательными и следить за изменениями в геомагнитной активности.