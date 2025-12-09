Рязань
Россиян начали обманывать в соцсетях под видом знаменитостей
Сейчас мошенники также используют более привычные сценарии, представляясь фейковыми представителями школ, почтовых служб или медицинских учреждений. Они стараются создать ощущение срочности, чтобы заставить людей действовать быстро.

Эксперт советует всегда проверять информацию через официальные источники, не отвечать на подозрительные сообщения и не переходить по ссылкам из незнакомых чатов. Главное — не спешить и тщательно проверять все неожиданные запросы.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещена