Россиян начали обманывать в соцсетях под видом знаменитостей

Злоумышленники снова активизировались и начали проводить фишинговые атаки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Они выдают себя за известных блогеров, администраторов популярных каналов и представителей различных организаций. Об этом рассказал Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности компании «Гарда», передает «Газета. ру».

Мошенники создают поддельные аккаунты, которые очень похожи на настоящие. У них такие же аватарки, похожие имена и скопированные посты. Под разными предлогами они пытаются обмануть людей: предлагают участвовать в «выгодных инвестициях», просят перевести деньги на фальшивые благотворительные проекты или сообщают о несуществующих выигрышах.

Сейчас мошенники также используют более привычные сценарии, представляясь фейковыми представителями школ, почтовых служб или медицинских учреждений. Они стараются создать ощущение срочности, чтобы заставить людей действовать быстро.

Эксперт советует всегда проверять информацию через официальные источники, не отвечать на подозрительные сообщения и не переходить по ссылкам из незнакомых чатов. Главное — не спешить и тщательно проверять все неожиданные запросы.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещена