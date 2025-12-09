Пропавшую в Москве модель нашли в больнице с серьезными травмами

Пропавшую в Москве модель нашли в больнице с серьезными травмами. Об этом 9 декабря сообщили в Telegram-канале «База».

Отмечается, что 33-летняя девушка из Краснодара переехала в Москву несколько лет назад после развода. На Кубани она оставила 16-летнего сына и родителей.

В столице у девушки появился мужчина, фото которого она не показывала близким, но говорила, что у него есть собственный бизнес. По данным канала, модель также сообщала, что иногда мужчина ревновал ее и якобы запрещал общаться с друзьями.

Как пишет «База», в последний раз девушку видели 21 ноября. Она сообщила тренеру на занятиях, что рассталась с возлюбленным после ссоры и съехала от него. Подруга пропавшей рассказала каналу, что девушки постоянно были на связи и планировали встречу после 30 ноября, но затем та перестала выходить на связь.

Сказано, что спустя несколько дней друзья пошли на съемную квартиру модели, где увидели наполовину собранные чемоданы. Уточняется, что следов борьбы не было, ключи от дверей лежали в почтовом ящике. Также в комнате нашли личный дневник Анжелики с записями об отношениях с молодым человеком и планах на совместные поездки.

По мнению знакомых модели, к исчезновению причастен ее бывший возлюбленный, якобы он единственный не искал девушку.

9 декабря пропавшую нашли в московской больнице с серьезными травмами. Отмечается, что она не может говорить.

По данным «Базы», девушка уже как минимум две недели находится в отделении нейрохирургии. Уточняется, что она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии, сейчас все еще находится под наблюдением врачей.