Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 40-летняя рязанка

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 13 июня 2025 года. Об этом сообщила ГАИ по региону. Известно, что около 08:20, на улице Октябрьской, вблизи дома № 10/13, 33-летний местный житель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на 40-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была срочно госпитализирована. УМВД призывает всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в Отдел № 4 Следственной части по адресу: ул. Фирсова, д. 12, корп. 1, или по телефону (4912) 44-46-08.

