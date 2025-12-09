Павел Малков: работодателей, которые реализуют качественную корпоративную социальную политику, нужно обязательно поощрять

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал на заседании регионального Правительства работу по усилению участия бизнеса в поддержке семей с детьми. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В регионе сформирован реестр лучших практик предприятий Рязанской области, которые реализуют качественную корпоративную социальную политику. Это работа проведена по поручению Губернатора, данного по итогам заседания областного демографического штаба.

Губернатор напомнил, что Президент РФ на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам уделил особое внимание вопросам демографии. В этом году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. При этом Президент отметил, что с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и она не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Выплата составит до одного миллиона рублей, ранее ее размер был до 50 тысяч.

«Нужно активнее вовлекать компании в такие правильные социальные практики. В дальнейшем будем только усиливать работу. У нас в регионе есть предприятия, которые уже активно работают в этом направлении. Таких работодателей, реализующих качественную корпоративную социальную политику, обязательно нужно поощрять. Это их вклад в будущее региона», — отметил Павел Малков.

По словам министра труда и социальной защиты населения области Андрея Кричинского, в регионе 25 компаний уже присоединились к единой корпоративной практике, еще около ста предприятий и организаций готовятся включиться в работу. Им предлагаются успешные программы из сформированного в регионе реестра лучших практик. Работодатели в целом внедрили более 20 мер соцподдержки, включая ежемесячные денежные выплаты сотрудникам с детьми, помощь в компенсации затрат по ипотеке, предоставлению жилья. Он добавил, что в этом году 5 лучших компаний будут отмечены региональными наградами за активную реализацию мероприятий, направленных на продвижение в регионе корпоративного демографического стандарта. С 2026 года введут специальную губернаторскую награду для поощрения работодателей.