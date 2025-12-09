Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
Срд, 10
Чтв, 11
ЦБ USD 77.27 1.18 09/12
ЦБ EUR 89.71 1.01 09/12
Нал. USD 78.70 / 78.50 09/12 15:25
Нал. EUR 91.00 / 92.30 09/12 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 452
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 400
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 254
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 965
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков: работодателей, которые реализуют качественную корпоративную социальную политику, нужно обязательно поощрять
Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал на заседании регионального Правительства работу по усилению участия бизнеса в поддержке семей с детьми. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал на заседании регионального Правительства работу по усилению участия бизнеса в поддержке семей с детьми. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В регионе сформирован реестр лучших практик предприятий Рязанской области, которые реализуют качественную корпоративную социальную политику. Это работа проведена по поручению Губернатора, данного по итогам заседания областного демографического штаба.

Губернатор напомнил, что Президент РФ на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам уделил особое внимание вопросам демографии. В этом году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. При этом Президент отметил, что с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и она не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Выплата составит до одного миллиона рублей, ранее ее размер был до 50 тысяч.

«Нужно активнее вовлекать компании в такие правильные социальные практики. В дальнейшем будем только усиливать работу. У нас в регионе есть предприятия, которые уже активно работают в этом направлении. Таких работодателей, реализующих качественную корпоративную социальную политику, обязательно нужно поощрять. Это их вклад в будущее региона», — отметил Павел Малков.

По словам министра труда и социальной защиты населения области Андрея Кричинского, в регионе 25 компаний уже присоединились к единой корпоративной практике, еще около ста предприятий и организаций готовятся включиться в работу. Им предлагаются успешные программы из сформированного в регионе реестра лучших практик. Работодатели в целом внедрили более 20 мер соцподдержки, включая ежемесячные денежные выплаты сотрудникам с детьми, помощь в компенсации затрат по ипотеке, предоставлению жилья. Он добавил, что в этом году 5 лучших компаний будут отмечены региональными наградами за активную реализацию мероприятий, направленных на продвижение в регионе корпоративного демографического стандарта. С 2026 года введут специальную губернаторскую награду для поощрения работодателей.