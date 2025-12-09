Павел Малков: «Нацпроекты сегодня — это важнейший инструмент для развития регионов»

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков на заседании регионального правительства обратил внимание на работу по новым задачам, которые поставил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

«Это задачи по всем ключевым направлениям. Важнейший инструмент для развития регионов сегодня и для достижения целей, который ставит наш президент, — национальные проекты. Рязанская область максимально включена в эту работу. Все возможности, которые предоставляются, мы используем. Сейчас, когда идет формирование бюджета, нужно быть каждому ведомству предельно активными. В приоритете — войти в максимальное количество федеральных программ и проектов. Мы не должны упустить ни одной возможности. Прошу каждое министерство и ведомство эффективно отработать свои задачи», — сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что за счет федеральной поддержки регион уже существенно продвинулся по многим направлениям. В частности, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» строятся социальные объекты, проводится благоустройство городов и населенных пунктов, приводятся в порядок дороги.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» идет модернизация первичного звена здравоохранения. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» серьезно расширил возможности в направлении поддержки малого и среднего бизнеса, повышения производительности труда, решаются и многие другие значимые вопросы.