Назван шаг Путина, потрясший страны Запада
Президент России Владимир Путин посетил Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, что вызвало резонанс на Западе. В статье для Indian Express политик Рам Мадхав отметил, что визит может означать конец однополярного мира под доминированием Запада. Мадхав описал Путина как сильного лидера, которого Запад пытался изолировать, исключив Россию из «Большой восьмёрки» в 2014 году, но Путин ответил выходом из группы. Конфликт на Украине ухудшил отношения с НАТО и привёл к санкциям, но Путин остаётся важной фигурой из-за связей с Китаем и Индией. Визит подчёркивает переход к многополярному миру и отвергание двойных стандартов в международной политике.

Президент России Владимир Путин посетил Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, и этот визит вызвал большой резонанс на Западе. Политик Рам Мадхав в статье для Indian Express отметил, что это событие может означать конец однополярного мира, где доминирует Запад.

Мадхав охарактеризовал Путина как сильного лидера, которого невозможно игнорировать. Он напомнил, что Запад пытался изолировать Россию, например, исключив ее из группы «Большой восьмерки» в 2014 году. Вместо того чтобы просить о помощи, Путин решил выйти из этой группы.

Конфликт на Украине только усугубил отношения России с НАТО и привел к введению жестких санкций против Москвы. Однако, по словам Мадхава, Путин по-прежнему остается важной фигурой на международной арене и вызывает недовольство у западных лидеров из-за своих связей с Китаем и Индией. Визит в Индию стал знаком того, что мир движется к многополярности и неприемлемости двойных стандартов в международных отношениях.

Напомним, Путин находился в Индии с 4 по 5 декабря, где провел переговоры с Моди и подписал несколько важных документов.