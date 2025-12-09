Рязань
На дорогах Рязанской области установят семь пунктов учета интенсивности движения
На установку пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения в Рязанской области выделили 9 миллионов 350 тысяч 180 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо установить ПАУИДД по следующим адресам:

— Рязань, Приокский путепровод (пересечение проезда Шабулина и Московского шоссе);

— Рязань, Приокский путепровод (пересечение проезда Шабулина и улицы Октябрьской);

— деревня Молькино Клепиковского района (дорога Р-132 «Золотое кольцо»);

— село Архангельское Милославского района (дорога 61К-025);

— село Горлово Скопинского района (дорога 61К-027);

— село Голенищево Чучковского района (дорога 61К-013);

— поселок Шилово Шиловского района (дорога 61К-009).

После установки подрядчик должен подключить пункты к интеллектуальной транспортной системе региона, настроить оборудование и проверить корректность передачи данных.

Заказчиком выступила дирекция дорог Рязанской области.

Работы завершат до 28 февраля 2026 года. Ранее пункты учета интенсивности движения установили на Северной окружной дороге. В рамках проекта планировалась установка восьми элементов интеллектуальной транспортной системы.