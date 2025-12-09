На дорогах Рязанской области установят семь пунктов учета интенсивности движения

На установку пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения в Рязанской области выделили 9 миллионов 350 тысяч 180 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчику необходимо установить ПАУИДД по следующим адресам:
— Рязань, Приокский путепровод (пересечение проезда Шабулина и Московского шоссе);
— Рязань, Приокский путепровод (пересечение проезда Шабулина и улицы Октябрьской);
— деревня Молькино Клепиковского района (дорога Р-132 «Золотое кольцо»);
— село Архангельское Милославского района (дорога 61К-025);
— село Горлово Скопинского района (дорога 61К-027);
— село Голенищево Чучковского района (дорога 61К-013);
— поселок Шилово Шиловского района (дорога 61К-009).
После установки подрядчик должен подключить пункты к интеллектуальной транспортной системе региона, настроить оборудование и проверить корректность передачи данных.
Заказчиком выступила дирекция дорог Рязанской области.
Работы завершат до 28 февраля 2026 года. Ранее пункты учета интенсивности движения установили на Северной окружной дороге. В рамках проекта планировалась установка восьми элементов интеллектуальной транспортной системы.