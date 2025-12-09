На дорогах Рязанской области установят семь пунктов учета интенсивности движения

На установку пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения в Рязанской области выделили 9 миллионов 350 тысяч 180 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. После установки подрядчик должен подключить пункты к интеллектуальной транспортной системе региона, настроить оборудование и проверить корректность передачи данных. Работы завершат до 28 февраля 2026 года.