Госдума расширила перечень детей-сирот, имеющих приоритет на получение жилья

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который расширяет перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на получение жилья. Об этом сообщает ТАСС. Теперь к числу таких детей добавлены те, кто участвовал в СВО, а также в отражении вооруженных угроз на границе и в приграничных регионах России. Законопроект был предложен депутатами во главе с Ниной Останиной в марте и прошел первое чтение в октябре. Теперь дети-сироты, которые принимали участие в СВО на территориях Украины и других регионах, будут иметь преимущественное право на жилье. Также новые правила касаются тех, кто защищал Россию от вооруженных угроз в приграничных районах.

Также новые правила касаются тех, кто защищал Россию от вооруженных угроз в приграничных районах. Авторы закона отметили, что в действующем законодательстве уже есть меры поддержки для участников СВО, но не было четких указаний для детей-сирот.