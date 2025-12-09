Депутаты гордумы передали «Коробки храбрости» еще в две больницы в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
9 декабря первый заместитель главы муниципального образования, председателя рязгордумы Антон Астафьев и председатель комитета по соцвопросам Роман Калинин передали игрушки, собранные в рамках акции «Коробка храбрости», в ОКБ имени Н. А. Семашко.
Подарки предназначены для маленьких пациентов детского неврологического отделения.
«Надеемся, что игрушки, канцелярия, наборы для творчества порадуют мальчишек и девчонок и помогут им стать на шаг ближе к выздоровлению», — сказал Антон Астафьев.
В этот же день «Коробку храбрости» передали в больницу № 11 депутаты рязгордумы Светлана Ворнакова, Татьяна Климова и Татьяна Чинкова.
Сбор подарков проходил на предприятиях и в административных учреждениях города с 10 ноября по 1 декабря. Цель акции «Коробка храбрости» — поддержать детей, проходящих лечение в стационарах.