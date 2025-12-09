Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений с конфискацией имущества

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости расширить перечень преступлений, за которые возможно конфискация имущества. Об этом сообщает РБК. По его словам, ведомство уже разрабатывает соответствующий законопроект, который позволит следователям арестовывать имущество любых коррупционеров. Бастрыкин подчеркнул, что важно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое, хотя и не было получено в результате коррупционных действий, было отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Он также сообщил, что за последние девять месяцев было возбуждено более 24 тысяч дел против коррупционеров, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости расширить перечень преступлений, за которые возможно конфискация имущества. Об этом сообщает РБК.

По его словам, ведомство уже разрабатывает соответствующий законопроект, который позволит следователям арестовывать имущество любых коррупционеров.

Бастрыкин подчеркнул, что важно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое, хотя и не было получено в результате коррупционных действий, было отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба.

Он также сообщил, что за последние девять месяцев было возбуждено более 24 тысяч дел против коррупционеров, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава ведомства отметил, что попытки скрыть незаконно нажитые средства бесполезны, поскольку за границей уже осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах. При этом следственные органы получают новые инструменты для борьбы с коррупцией.