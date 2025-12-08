Водолазы провели поиски пропавшего мужчины в Рязанской области

Поиски провели в Клепиковском районе. 7 декабря водолазы провели повторный поиск пропавшего. Специалисты просканировали дно водоемов, осмотрели береговую линию. В это же время пешие группы приступили к осмотру болота. Поиски мужчины длились несколько часов, однако прошли безрезультатно. Напомним, 58-летний Юрий Мазанов из Клепиковского района пропал 26 ноября.