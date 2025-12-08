В Санкт-Петербурге погиб рабочий после взрыва в автосервисе

Вечером 4 декабря в Пушкинском районе Петербурга при работе в автосервисе погиб 48-летний мужчина. Как сообщили в инспекции труда СЗФО, он отпиливал крышку закупоренной 200-литровой металлической бочки болгаркой, после чего бочка взорвалась.

Мужчина получил серьёзные травмы и скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

Замруководителя инспекции труда по СЗФО Ольга Казанская отметила, что причиной трагедии стало «нарушение правил работы с электроинструментом».

Фото: инспекция труда по СЗФО