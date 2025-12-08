В Рязанском медколледже провели для спецназовцев занятие по оказанию помощи

В Рязанском медицинском колледже прошел интенсивный курс по оказанию первой помощи для бойцов отряда специального назначения «РОСИЧ» УФСИН. Об этом сообщает минздрав региона. Обучение организовал Центр дополнительного образования колледжа, в котором приняли участие 16 спецназовцев. Под руководством наставников бойцы изучили теоретические основы и отработали практические навыки в современном симуляционном центре. В ходе занятий военнослужащие освоили ключевые алгоритмы оказания первой помощи, включая сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений при различных ранениях, безопасное извлечение и транспортировку пострадавших, а также прием Геймлиха.