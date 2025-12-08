В Рязанской области задержали мужчину за кражу топлива

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. Представитель предприятия, которое занимается перевозками строительных материалов, рассказал, что у них пропала транспортная карта, с помощью которой заправляли дизелем грузовик. Он отметил, что грузовик месяц простоял в гараже, однако по его транспортной карте списали оплату за почти 4 с половиной тонны дизеля. Выяснилось, что транспортную карту украл бывший водитель грузовика — 37-летний житель района. Увольняясь, мужчина забрал карту себе, рассчитывая, что в потоке списаний средств за топливо грузовиков предприниматель не заметит следов хищения. Полученное по чужой карте дизельное топливо бывший работник использовал для своего автомобиля и продавал знакомым. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Рязанской области задержали мужчину за кражу топлива. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. Представитель предприятия, которое занимается перевозками строительных материалов, рассказал, что у них пропала транспортная карта, с помощью которой заправляли дизелем грузовик.

Он отметил, что грузовик месяц простоял в гараже, однако по его транспортной карте списали оплату за почти 4 с половиной тонны дизеля.

Выяснилось, что транспортную карту украл бывший водитель грузовика — 37-летний житель района. Увольняясь, мужчина забрал карту себе, рассчитывая, что в потоке списаний средств за топливо грузовиков предприниматель не заметит следов хищения. Полученное по чужой карте дизельное топливо бывший работник использовал для своего автомобиля и продавал знакомым.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.