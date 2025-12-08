В Рязанской области временно закроют переезд из-за ремонта ж/д пути

В РЖД предупредили о закрытии железнодорожного переезда № 322 у станции Большая Алешня. Ограничение будет действовать с 04:00 9 декабря до 09:00 10 декабря. За это время специалисты проведут ремонт пути и устранят неисправность. Водителям советуют заранее продумать маршрут и воспользоваться объездом через Новое Еголдаево.

В РЖД предупредили о закрытии железнодорожного переезда № 322 у станции Большая Алешня. Ограничение будет действовать с 04:00 9 декабря до 09:00 10 декабря.

За это время специалисты проведут ремонт пути и устранят неисправность. На период работ прекратится движение автотранспорта. Водителям советуют заранее продумать маршрут и воспользоваться объездом через Новое Еголдаево.