В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

В понедельник, 8 декабря, сотрудники ведомства проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов. Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.