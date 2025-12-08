Рязань
В Рязанской области предпринимателю сняли запрет на регистрацию недвижимости
Уполномоченный помог индивидуальному предпринимателю снять запрет на регистрацию земельных участков и зданий, расположенных в одном из районов области. Отмечается, что ранее Росреестр отказал мужчине во внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости, несмотря на наличие постановления УФССП России по Рязанской области об отмене запрета.

