В Рязанской области предпринимателю сняли запрет на регистрацию недвижимости

В Рязанской области предпринимателю сняли запрет на регистрацию недвижимости. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина.

