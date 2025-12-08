Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.31 / 78.00 08/12 09:15
Нал. EUR 90.91 / 92.40 08/12 09:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 268
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 278
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 168
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 864
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявляли в 2:48 8 декабря. Она действовала на территории Рязани и области. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:00 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.

В Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Беспилотную опасность объявляли в 2:48 8 декабря. Она действовала на территории Рязани и области. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

В 6:00 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.