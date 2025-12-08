В Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявляли в 2:48 8 декабря. Она действовала на территории Рязани и области. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:00 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.