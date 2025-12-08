В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

4 декабря стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,93 ПДКмр. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. В другие дни превышений не зафиксировано.

В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

4 декабря стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,93 ПДКмр.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В другие дни превышений не зафиксировано.