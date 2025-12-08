В Рязани скончался мастер спорта России по шашкам

Аркадий Горнев скончался на 75 году жизни. Причина смерти не указана. Он был судьей первой категории по шашкам и шахматам. С 1986 года работал инструктором по спорту и туризму ООО «Пропласткомплект» Рязани. Аркадий Горнев внес вклад в развитие лыжных гонок, мини-футбола, велоспорта, легкой атлетики, туризма. Спорту он посвятил более 40 лет. Также был председателем Рязанского отделения федерации спорта слепых, вице-президентом областной федерации шашек. Воспитанники Аркадия Горнева становились победителями и призерами первенств России по шашкам среди лиц с ПОДА.

Также был председателем Рязанского отделения федерации спорта слепых, вице-президентом областной федерации шашек. Воспитанники Аркадия Горнева становились победителями и призерами первенств России по шашкам среди лиц с ПОДА, областных соревнований. Был факелоносцем Паралимпийского огня 2014 года.

Аркадий Горнев награжден знаком «Ударник XI Пятилетки», медалью «20 лет Федерации спорта слепых», имел звания «Заслуженный работник ВОС» и «Отличник ВОС».

Прощание пройдет 9 декабря в 13:40 на улице Ленинского Комсомола, дом № 30, подъезд № 2.

Фото: минспорт Рязанской области