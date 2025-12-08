В Рязани пресекли попытку передать смартфоны в СИЗО-1

Сотрудники СИЗО-1 обнаружили и изъяли запрещенные средства связи из продуктовой передачи. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области. Злоумышленники спрятали два сотовых телефона, пять SIM-карт и зарядный шнур в пластиковую упаковку из-под творога с двойным дном.