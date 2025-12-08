В Рязани отловили более 500 безнадзорных собак

На сегодняшний день рязанская городская служба по контролю за безнадзорными животными отловила 524 собаки. Отмечается, что 68 из них оставили в приютах, потому что животные проявляли агрессию. Всех отловленных собак стерилизовали, чипировали, а также вакцинировали. Рязанцам напомнили. что сообщить о бездомных собаках без клипс можно по телефону 44-04-74 с 9.00 до 17.00.

