На сегодняшний день рязанская городская служба по контролю за безнадзорными животными отловила 524 собаки. Отмечается, что 68 из них оставили в приютах, потому что животные проявляли агрессию. Всех отловленных собак стерилизовали, чипировали, а также вакцинировали. Рязанцам напомнили. что сообщить о бездомных собаках без клипс можно по телефону 44-04-74 с 9.00 до 17.00.

В Рязани отловили более 500 безнадзорных собак. Об этом сообщает мэрия.

На сегодняшний день рязанская городская служба по контролю за безнадзорными животными отловила 524 собаки. Отмечается, что 68 из них оставили в приютах, потому что животные проявляли агрессию.

Всех отловленных собак стерилизовали, чипировали, а также вакцинировали.

Рязанцам напомнили. что сообщить о бездомных собаках без клипс можно по телефону 44-04-74 с 9.00 до 17.00.