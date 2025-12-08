В Рязани на маршруты 30 и 62 вышли новые автобусы ПАЗ

На линии 30 и 62 в Рязани начали курсировать новые автобусы ПАЗ. Об этом говорится в паблике «stvchanel — Рязань». «Впервые по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ транспорт получают частные перевозчики: теперь они могут подавать заявки через региональный Минтранс на закупку новых автобусов в лизинг через ГТЛК», — говорится в посте.

