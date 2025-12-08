В Рязани изъято 170 литров алкоголя в ходе полицейских рейдов

В выходные дни полицейские провели рейды в Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате мероприятий в полицию доставили более 140 человек. В Рязани выявили 21 нарушение миграционного законодательства, а также составили протоколы против двух работодателей за нарушения при трудоустройстве иностранных граждан. В разных районах области было зафиксировано 20 правонарушений, совершенных иностранцами. Также проверяли соблюдение правил торговли алкоголем: в Рязани изъяли 110 литров спиртного, а в Касимове — 60 литров. Всего в ходе рейдов в Рязани было выявлено 86 правонарушений. Полицейские также задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, и возбудили уголовное дело.

В выходные дни полицейские провели рейды в Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате мероприятий в полицию доставили более 140 человек.

В Рязани выявили 21 нарушение миграционного законодательства, а также составили протоколы против двух работодателей за нарушения при трудоустройстве иностранных граждан.

В разных районах области было зафиксировано 20 правонарушений, совершенных иностранцами. Также проверяли соблюдение правил торговли алкоголем: в Рязани изъяли 110 литров спиртного, а в Касимове — 60 литров.

Всего в ходе рейдов в Рязани было выявлено 86 правонарушений. Полицейские также задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, и возбудили уголовное дело.

Фото: рязанская полиция