В России предложили увеличить норму переработок

Минэкономразвития и Минтруд подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают увеличение предельного объема сверхурочной работы вдвое: до 240 часов в год. В ведомствах отмечают, что инициатива входит в комплекс мер по повышению гибкости трудовых отношений и направлена на сокращение кадрового дефицита.

Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки также предусматривают расширение возможностей для малого и среднего бизнеса заключать срочные трудовые договоры и включают меры по защите работодателей от возможных нарушений со стороны сотрудников.