В Подмосковье сосед убил женщину с маленьким ребенком

В Подмосковье были убиты 33-летняя женщина и ее 6-летний сын. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

6 декабря в квартире в Котельниках были найдены тела Алины В. и ее ребенка. С четверга женщина не выходила на связь с бывшим мужем. В убийстве обвиняется 32-летний сосед Евгений Г., который, по версии следствия, совершил это жестокое преступление из-за постоянного шума, исходившего от ребенка.

Согласно предварительным данным, мужчина нанес множественные удары по голове как матери, так и ее сыну. После совершения преступления он попытался замаскировать свои действия, перевернув все в доме, чтобы создать видимость ограбления.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а прокуратура Подмосковья взяла его ход под контроль.