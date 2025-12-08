В нескольких селах Рязанской области отключат электричество
Во вторник, 9 декабря, ЦУС «Рязаньэнерго» проведет плановые работы на сетях в Клепиковском районе. В связи с этим с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся несколько населенных пунктов.
В связи с этим с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся:
- с. Бусаево
- с. Криуша
- с. Колычево
- д. Макеево
- с. Спирино
- д. Уткино
- д. Щурово
Энергетики просят жителей учитывать информацию при планировании дня.