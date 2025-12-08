В нескольких селах Рязанской области отключат электричество

Во вторник, 9 декабря, ЦУС «Рязаньэнерго» проведет плановые работы на сетях в Клепиковском районе. В связи с этим с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся несколько населенных пунктов.