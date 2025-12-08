В мэрии Рязани начали выдавать новогодние подарки малообеспеченным семьям

В управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи начали выдавать новогодние подарки детям граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе горадминистрации. Новогодние подарки предназначены для детей от двух до 14 лет. Их получат 1242 ребенка.

