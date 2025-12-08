Рязань
В Листвянке освятили кресты и купола нового храма святых Петра и Февронии
6 декабря в селе Листвянка Рязанской области прошло освящение крестов и куполов нового храма во имя святых Петра и Февронии, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Храм построен на месте бывшего детского сада благодаря многолетним усилиям местной православной общины. Закладку камня совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Белокаменное здание с колокольней гармонично вписано в окружающий пейзаж. Владыка Марк отметил, что храм символизирует духовную жизнь и защиту семейных ценностей, а святые Петр и Феврония — образец благочестия и верности. В храме разместится ковчег с частицами мощей святых, который, по словам митрополита, станет источником исцеления и милости для жителей и гостей Листвянки.

Фото: Рязанская епархия Русской Православной Церкви