В Листвянке освятили кресты и купола нового храма святых Петра и Февронии

6 декабря в селе Листвянка Рязанской области состоялось освящение крестов и куполов нового храма в честь святых Петра и Февронии. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии Русской Православной Церкви.
Храм стал результатом многолетних усилий местной православной общины, начавшихся с закладки камня, которую совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. За годы строительства на месте бывшего детского сада выросло белокаменное здание с колокольней, гармонично вписывающееся в окружающий ландшафт.
Владыка Марк, обращаясь к верующим, подчеркнул важность храма как символа духовной жизни и защиты семейных ценностей в современном мире. Он отметил, что святые Петр и Феврония являются образцом благочестия и верности, и их молитвы помогут всем, кто приходит в новый Дом Божий.
В завершение митрополит выразил надежду, что этот храм станет местом благословения для всех жителей Листвянки и гостей, а ковчег с частицами мощей святых покровителей брака, который будет находиться в храме, станет источником исцеления и милости Божией.
Фото: Рязанская епархия Русской Православной Церкви