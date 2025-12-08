В Листвянке освятили кресты и купола нового храма святых Петра и Февронии

6 декабря в селе Листвянка Рязанской области прошло освящение крестов и куполов нового храма во имя святых Петра и Февронии, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Храм построен на месте бывшего детского сада благодаря многолетним усилиям местной православной общины. Закладку камня совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Белокаменное здание с колокольней гармонично вписано в окружающий пейзаж. Владыка Марк отметил, что храм символизирует духовную жизнь и защиту семейных ценностей, а святые Петр и Феврония — образец благочестия и верности. В храме разместится ковчег с частицами мощей святых, который, по словам митрополита, станет источником исцеления и милости для жителей и гостей Листвянки.

6 декабря в селе Листвянка Рязанской области состоялось освящение крестов и куполов нового храма в честь святых Петра и Февронии. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии Русской Православной Церкви.

Храм стал результатом многолетних усилий местной православной общины, начавшихся с закладки камня, которую совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. За годы строительства на месте бывшего детского сада выросло белокаменное здание с колокольней, гармонично вписывающееся в окружающий ландшафт.

Владыка Марк, обращаясь к верующим, подчеркнул важность храма как символа духовной жизни и защиты семейных ценностей в современном мире. Он отметил, что святые Петр и Феврония являются образцом благочестия и верности, и их молитвы помогут всем, кто приходит в новый Дом Божий.

В завершение митрополит выразил надежду, что этот храм станет местом благословения для всех жителей Листвянки и гостей, а ковчег с частицами мощей святых покровителей брака, который будет находиться в храме, станет источником исцеления и милости Божией.

Фото: Рязанская епархия Русской Православной Церкви