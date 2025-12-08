В Красноярске произошел крупный пожар в промзоне возле местной ТЭЦ

В Красноярске произошел крупный пожар в промзоне рядом с ТЭЦ-1. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, возгорание началось после серии взрывов на Солнечной улице. Предварительно, огонь вспыхнул в боксе, где находились несколько автомобилей, а также канистры с бензином, что привело к взрывам.

На данный момент площадь пожара составляет более 800 квадратных метров. Пострадавших не оказалось. Пожарные службы уже смогли локализовать огонь. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать последствия инцидента.

Фото: Осторожно, новости