В Госдуме предложили дополнить уголовную статью о мошенничестве
Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ввести в статью 159 УК РФ «Мошенничество» квалифицирующий признак, учитывающий особенности мошенничества через интернет. Он отметил, что онлайн-среда усиливает воздействие мошенников, особенно коучей, на жертв. Марченко подчеркнул, что судебная практика выявила недостатки действующей статьи, так как интернет взаимодействие многократно усиливает влияние на жертв. Мошенники скрывают свои минусы и подчеркивают выгоды, оказывая психологическое воздействие. Он призвал экспертов совместно изучить влияние интернета на подсознание и причины лёгкой уступчивости людей мошенникам.

Депутат Госдумы России Евгений Марченко выступил с предложением о необходимости введения квалифицирующего признака в статью 159 УК РФ «Мошенничество», который будет учитывать особенности мошенничества, совершенного через интернет. Об этом сообщает НСН.

По его словам, интернет значительно усиливает воздействие мошенников, в частности коучей, на жертвы.

Марченко отметил, что в 2025 году было несколько резонансных дел, связанных с известными инфоблогерами, такими как Елена Блиновская и Валерия Чекалина (Лерчек), а также Аязом Шабутдиновым. Первые два дела касаются уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов, тогда как Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве.

Депутат подчеркнул, что судебная практика показывает недостаток в действующей статье, поскольку мошенничество через интернет имеет свои особенности.

«Когда мошенник общается с жертвой лицом к лицу, это одно, но когда взаимодействие происходит через интернет, воздействие многократно усиливается», — отметил Марченко.

Он также добавил, что интернет может оказывать психологическое влияние на людей, позволяя мошенникам скрывать свои недостатки и подчеркивать выгодные стороны.

По мнению депутата, совместно с экспертами необходимо изучить, как интернет влияет на подсознание людей и почему они легче отдают свои деньги мошенникам.