В Госдуме предложили дополнить уголовную статью о мошенничестве

Депутат Госдумы России Евгений Марченко выступил с предложением о необходимости введения квалифицирующего признака в статью 159 УК РФ «Мошенничество», который будет учитывать особенности мошенничества, совершенного через интернет. Об этом сообщает НСН.
По его словам, интернет значительно усиливает воздействие мошенников, в частности коучей, на жертвы.
Марченко отметил, что в 2025 году было несколько резонансных дел, связанных с известными инфоблогерами, такими как Елена Блиновская и Валерия Чекалина (Лерчек), а также Аязом Шабутдиновым. Первые два дела касаются уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов, тогда как Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве.
Депутат подчеркнул, что судебная практика показывает недостаток в действующей статье, поскольку мошенничество через интернет имеет свои особенности.
«Когда мошенник общается с жертвой лицом к лицу, это одно, но когда взаимодействие происходит через интернет, воздействие многократно усиливается», — отметил Марченко.
Он также добавил, что интернет может оказывать психологическое влияние на людей, позволяя мошенникам скрывать свои недостатки и подчеркивать выгодные стороны.
По мнению депутата, совместно с экспертами необходимо изучить, как интернет влияет на подсознание людей и почему они легче отдают свои деньги мошенникам.