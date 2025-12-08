В Госдуме предложили давать родителям с двумя детьми дополнительные выходные

Группа депутатов ЛДПР направила в Правительство законопроект, который дает сотрудникам с двумя и более несовершеннолетними детьми право на один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца. Об этом изданию ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, такие дни можно будет накапливать до четырех в год и использовать как «мини-отпуск» для семьи.

Кроме того, документ предусматривает сокращение рабочей недели до 39 часов для всех сотрудников, воспитывающих детей до 18 лет.