В Госдуме назвали страны-инициаторы возможного конфликта между Европой и Россией

Германия и Франция могут стать главными инициаторами конфликта между Европой и Россией, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Его комментарий связан с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией к 2030 году. По мнению Соболева, хоть Великобритания тоже может действовать активно, именно Германия и Франция играют ведущую роль в возможной эскалации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими попытками Наполеона и Гитлера объединиться против России и подчеркнул, что сейчас речь идёт о борьбе за российские ресурсы. Также депутат отметил, что рассчитывать на поддержку США в этом конфликте не стоит.

