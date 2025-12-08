Рязань
В Госдуме назвали страны-инициаторы возможного конфликта между Европой и Россией
Германия и Франция могут стать главными инициаторами конфликта между Европой и Россией, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Его комментарий связан с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией к 2030 году. По мнению Соболева, хоть Великобритания тоже может действовать активно, именно Германия и Франция играют ведущую роль в возможной эскалации. Он сравнил текущую ситуацию с историческими попытками Наполеона и Гитлера объединиться против России и подчеркнул, что сейчас речь идёт о борьбе за российские ресурсы. Также депутат отметил, что рассчитывать на поддержку США в этом конфликте не стоит.

Германия и Франция могут стать главными инициаторами конфликта между Европой и Россией. Об этом заявил член Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает «Газета. ру».

Данное заявление было сделано в свете недавних комментариев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможной подготовке Европейского Союза к войне с Россией к 2030 году.

Соболев отметил, что, хотя Великобритания также может проявить активность, именно эти две страны находятся на переднем плане в возможной эскалации напряженности.

Он напомнил о исторических аналогиях, упомянув Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, которые объединяли усилия перед нападением на Россию.

По его словам, сейчас ситуация аналогична, и речь идет о борьбе за российские ресурсы. Депутат также подчеркнул, что рассчитывать на поддержку США в этом контексте не стоит.