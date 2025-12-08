Германия и Франция могут стать главными инициаторами конфликта между Европой и Россией. Об этом заявил член Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает «Газета. ру».
Данное заявление было сделано в свете недавних комментариев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможной подготовке Европейского Союза к войне с Россией к 2030 году.
Соболев отметил, что, хотя Великобритания также может проявить активность, именно эти две страны находятся на переднем плане в возможной эскалации напряженности.
Он напомнил о исторических аналогиях, упомянув Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, которые объединяли усилия перед нападением на Россию.
По его словам, сейчас ситуация аналогична, и речь идет о борьбе за российские ресурсы. Депутат также подчеркнул, что рассчитывать на поддержку США в этом контексте не стоит.