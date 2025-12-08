В Челябинской области отец с сыном утонули во время рыбалки

В Карталинском районе Челябинской области утонули отец и сын. Об этом сообщила «КП-Челябинск».

Трагедия произошла на Песчаном пруду. 49-летний мужчина и 13-летний мальчик приехали на рыбалку днем 4 декабря.

Они не сообщили родственникам, что добрались до места. По данным «КП», близкие вскоре забеспокоились и позвонили мужчине с ребенком, но никто не ответил.

Отмечается, что вечером друг семьи поехал к пруду. На берегу нашел пустую машину. К поискам подключились экстренные службы.

Обоих пропавших нашли мертвыми в полынье в сотне метров от берега. Их подняли с двухметровой глубины. Предположительно, по данным издания, рыбаки провалились под лед и утонули.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области