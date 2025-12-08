Установлена личность мужчины, труп которого нашли в поле под Рязанью

Установлена личность мужчины, труп которого нашли в поле в Рыбновском районе. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета 8 декабря.

Умер 28-летний мужчина.

«Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка», — отметили в следкоме.

Напомним, тело найдено между деревней Высокое и рекой Вожа в Рыбновском районе.