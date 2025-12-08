Рязань
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. Он занимал пост посла с 2014 года, ранее работал в МИДе и был тесно связан с КНДР с 1978 года. Мацегора владел корейским и английским языками, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В феврале 2024 года он был награждён орденом Александра Невского. При его участии в 2023 году Россия и КНДР заключили Договор о стратегическом партнёрстве, включающий военную помощь при агрессии, что, по словам замминистра Сергея Рябкова, направлено на укрепление безопасности и соответствует международным обязательствам. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и отметило его вклад в развитие отношений между двумя странами.

Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования родным и близким покойного, отметив его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей, передает РБК.

Александр Мацегора занимал пост посла с 2014 года, а до этого с 2011 года работал заместителем директора первого департамента Азии в центральном аппарате МИДа. Его дипломатическая карьера была тесно связана с КНДР, начиная с 1978 года, когда он после окончания МГИМО начал работать в советском торгпредстве в Пхеньяне. В 2006—2011 годах он также занимал должность советника-посланника посольства России в КНДР.

Мацегора владел корейским и английским языками и имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В феврале 2024 года он был награжден президентом Владимиром Путиным орденом Александра Невского.

Летом прошлого года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что военно-техническое сотрудничество двух стран направлено на укрепление безопасности и соответствует международным обязательствам.