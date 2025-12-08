Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. Он занимал пост посла с 2014 года, ранее работал в МИДе и был тесно связан с КНДР с 1978 года. Мацегора владел корейским и английским языками, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В феврале 2024 года он был награждён орденом Александра Невского. При его участии в 2023 году Россия и КНДР заключили Договор о стратегическом партнёрстве, включающий военную помощь при агрессии, что, по словам замминистра Сергея Рябкова, направлено на укрепление безопасности и соответствует международным обязательствам. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и отметило его вклад в развитие отношений между двумя странами.

