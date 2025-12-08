Татьяне Панфиловой вручили благодарственное письмо президента

Глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова приняла участие в работе VIII Съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, который прошел 5-6 декабря в Москве в рамках Всероссийского муниципального форума-выставки «Большие решения малой Родины». Об этом сообщили в гордуме. Благодарственным письмом президента Владимира Путина отмечен вклад Татьяны Панфиловой в развитие местного самоуправления.

Участники съезда обсудили тему развития местного самоуправления в России, вопросы реализации национальных проектов и поддержки муниципальных проектов со стороны федерального центра, познакомились с лучшими муниципальными практиками по самым разным направлениям.

«Работа была очень насыщенной и продуктивной. Радует практическая направленность нашего диалога и возможность познакомиться с лучшими практиками коллег, которые в дальнейшем можно реализовать в нашем городе», — отметила Татьяна Панфилова.

На мероприятии главы муниципальных образований встретились с представителями федеральных министерств и ведомств.

