Татьяна Панфилова встретилась с участниками кадрового проекта «Герои62»
8 декабря в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» стартовал новый образовательный модуль для участников кадрового проекта «Герои62». Татьяна Панфилова рассказала о механизмах взаимодействия публичной власти на примере муниципалитета и региона. Речь шла о структуре муниципальной власти в городе, функционале гордумы и мэрии Рязани, их коммуникации между собой и с региональными органами власти.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова встретилась с участниками кадрового проекта «Герои62». Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

8 декабря в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» стартовал новый образовательный модуль для участников кадрового проекта «Герои62». Первый день работы модуля посвятили вопросам государственного и муниципального управления.

Татьяна Панфилова рассказала участникам проекта о механизмах взаимодействия публичной власти на примере муниципалитета и региона. Речь шла о структуре муниципальной власти в городе, функционале гордумы и мэрии Рязани, их коммуникации между собой и с региональными органами власти.

«Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти является ключевым фактором для достижения стабильности и процветания в регионе. Его развитие и укрепление способствует улучшению качества жизни граждан, обеспечению эффективного управления ресурсами, развитию экономики и социальной сферы», — подчеркнула глава Рязани.

В конце лекции Татьяна Панфилова ответила на вопросы.