SuperJob: 27% рязанцев обожают Новый год

Отмечается, что 9 из 10 рязанцев встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 27% горожан обожают этот праздник. Еще 38% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 25%. Отрицательные эмоции испытывают только 7% граждан: 6% не любят праздник, 1% просто ненавидит его. Согласно опросу, женщины любят Новый год больше мужчин.