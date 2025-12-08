Синоптик назвал дату начала метеорологической зимы в Рязанской области

Тишковец заявил, что метеорологическая зимма придет в Центральную Россию 13 декабря. Он отметил, что к этому дню ЦФО накроет активный холодный фронт, сопровождающийся метелью и штормовым ветром. Температура воздуха опустится до -15°С. «Таким образом, в предстоящие выходные с опозданием ровно на целый месяц, наконец-то, придёт настоящая русская зима с её главной атрибутикой — снегом и морозами», — отметил Тишковец.

Синоптик назвал дату начала метеорологической зимы в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале пишет Евгений Тишковец.

Тишковец заявил, что метеорологическая зимма придет в Центральную Россию 13 декабря. Он отметил, что к этому дню ЦФО накроет активный холодный фронт, сопровождающийся метелью и штормовым ветром. Температура воздуха опустится до -15°С.

«Таким образом, в предстоящие выходные с опозданием ровно на целый месяц, наконец-то, придёт настоящая русская зима с её главной атрибутикой — снегом и морозами», — отметил Тишковец.