Рязанскому предпринимателю отменили запрет на регистрацию недвижимости

В Рязанской области индивидуальный предприниматель смог снять запрет на регистрацию своих земельных участков и объектов недвижимости. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Михаил Пронин в своих соцсетях.

Ранее Росреестр отказывался вносить изменения в Единый государственный реестр недвижимости, несмотря на постановление Управления ФССП по Рязанской области об отмене запрета на регистрационные действия.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей направил официальный запрос в УФССП, потребовав обеспечить корректное исполнение постановления. После повторного направления документа в Росреестр ограничения сняли.

Теперь запись о запрете регистрации исключили из ЕГРН, а земельный участок предпринимателя освободили от ограничений.