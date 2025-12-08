Рязанка ложно обвинила бывшего возлюбленного в краже ради денег

27-летняя жительница села Маково Михайловского района обвинила бывшего возлюбленного в краже ради денег. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Девушка рассказала полицейским, что 39-летний местный житель якобы украл из ее дома телевизор и 50 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска начали проверку и установили, что мужчина недавно вернулся из командировки, где заработал крупную сумму денег. Кроме того, выяснили, что ранее у местного жителя были близкие отношения с 27-летней девушкой. Однако они разошлись.

Полицейские предположили, что девушка совершила ложный донос. В итоге на чердаке нашли телевизор, который якобы похитили. Женщину доставили в отдел.

По предварительной информации полицейских, злоумышленница рассчитывала, что мужчина испугается и даст ей денег за отзыв заявления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ. Девушке грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на три года.