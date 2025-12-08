Рязанец подарил поселку Сараи 15-метровую ель к Новому году

Житель поселка Сараи Рязанской области подарил муниципалитету ель высотой почти 15 метров. Как пишет ИД «Пресса», дерево установили на улице Ленина рядом с детской площадкой. В администрации уточнили, что на украшение елки потребуется около 200 метров гирлянд и несколько десятков новогодних игрушек.

Начальник отдела благоустройства администрации Елена Никифорова сообщила, что ель передал 86-летний Анатолий Янчев. По ее словам, сотрудники МКП «ПассажирСервис» перевезли дерево и смонтировали его на площадке.

В администрации уточнили, что на украшение елки потребуется около 200 метров гирлянд и несколько десятков новогодних игрушек.