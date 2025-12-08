Рязанцы попросили откликнуться очевидцев наезда на двух пешеходов

ДТП произошло 14 ноября 2025 года у дома № 14 на улице Тимакова (напротив Сбербанка). Отмечается, что синий автомобиль «Ниссан Альмера Классик» наехал на двух человек, переходящих дорогу в неположенном месте. Рязанцы призвали откликнуться очевидцев для уточнения обстоятельств ДТП. Телефон для связи: +7 (961) 130-47-30 (Максим).