Рязанцам рассказали об удвоенном тарифе за воду при отсутствии счетчиков

Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщила, что с 6 декабря 2025 года коэффициент при начислении платы за холодную воду без счетчиков повысился с 1,5 до 3. Изменения закреплены в обновленных правилах предоставления коммунальных услуг.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщила, что с 6 декабря 2025 года коэффициент при начислении платы за холодную воду без счетчиков повысился с 1,5 до 3. Изменения закреплены в обновленных правилах предоставления коммунальных услуг.

Повышенный коэффициент применяется, если в квартире есть техническая возможность установить приборы учета, но собственник этого не сделал. Мера также затрагивает ситуации, когда более трех месяцев счетчик считается неисправным или просрочена его поверка. Для нежилых помещений срок составляет два месяца.

Инспекция уточнила, что коэффициент введут и в случае отказа в доступе к прибору учета.