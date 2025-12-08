Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 343
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 321
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 198
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 907
Рязанцам рассказали об удвоенном тарифе за воду при отсутствии счетчиков
Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщила, что с 6 декабря 2025 года коэффициент при начислении платы за холодную воду без счетчиков повысился с 1,5 до 3. Изменения закреплены в обновленных правилах предоставления коммунальных услуг.

Повышенный коэффициент применяется, если в квартире есть техническая возможность установить приборы учета, но собственник этого не сделал. Мера также затрагивает ситуации, когда более трех месяцев счетчик считается неисправным или просрочена его поверка. Для нежилых помещений срок составляет два месяца.

Инспекция уточнила, что коэффициент введут и в случае отказа в доступе к прибору учета.