Россияне смогут получить до миллиона рублей от работодателя при рождении ребенка
Владимир Путин заявил, что с 1 января работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка до миллиона рублей. Отмечается, что сумма не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч.
Об этом пишет РИА Новости.
